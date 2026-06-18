Kullanıcılara metin güncellemeleri ile herkese açık sohbetler için gerçek zamanlı bir paylaşım alanı sunmayı hedefleyen Threads, Türkiye'de yeniden erişime açıldı.

Instagram üzerinden hızlı hesap oluşturma imkanı sağlayan ve X'e (eski Twitter) rakip olarak konumlanan platform, Rekabet Kurumu'nun aldığı geçici tedbir kararı doğrultusunda 29 Nisan 2024'te Türkiye'de kullanıma kapatılmıştı.

THREADS NEDEN KAPATILMIŞTI?

Kararın gerekçesi olarak, Threads'in Instagram ile veri paylaşımı yoluyla Meta'nın hakim durumunu kötüye kullandığı ve rekabet hukukuna aykırı hareket ettiği yönündeki iddialar gösterilmişti.

Süreç boyunca kullanıcı profillerinin birleştirilmesi ve verilerin platformlar arasında aktarılması tartışmaların merkezinde yer aldı.

Kararın ardından Meta, Türkiye'deki Threads hesaplarını devre dışı bırakırken, kullanıcılar platforma erişim sağlayamadı.

THREADS'I YENİDEN KULLANMAK İÇİN BU ADIMLARI TAKİP EDİN

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, Threads iki yıllık aranın ardından Türkiye'de yeniden kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar uygulamayı indirerek veya threads.net üzerinden mevcut hesaplarını yeniden aktif hale getirebilecek.

Daha önceki paylaşımlar, etkileşimler ve takipçi listeleri de yeniden erişilebilir olacak.