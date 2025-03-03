Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), 3 Mart Devrim Yasaları'nın 101. yıl dönümünde, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde laik ve bilimsel eğitim talebiyle bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Eyleme, Ankara Dayanışma Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Eğit-Der gibi sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Protesto sırasında, "Ne tarikat, ne şeriat; laik eğitim, laik cumhuriyet", "Laik bilimsel eğitim istiyorum", "Yaşasın laik cumhuriyet", "Okulda imamın işi ne?", "Yobazın karanlığına boyun eğmeyiz" ve "Medrese değil, aydın ve çağdaş üniversite" gibi sloganlar taşıyan pankartlar açıldı.

THTM Yönetim Kurulu üyesi Burçak Özoğlu, eylemde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ve laik eğitimin korunmasının önemini vurguladı. "101 yıl sonra bugün, laik Cumhuriyet ve eğitimin kemirilerek yok edildiğini büyük üzüntüyle görüyoruz" diyen Özoğlu, tarikatların devlet içinde etkinlik gösterdiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikatlarla protokoller yaparak onları eğitimin başlıca paydaşları haline getirdiğini belirtti.

Özoğlu, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okullarda etkinliğini artırarak, dini eğitimin yayılmasına ve çocukların bilimsel düşünme yetilerinin engellenmesine dikkat çekti. "Eğitim emekçi sınıfları şekillendiren başlıca süreçtir" diyerek, laik olmayan, dini kurumlara teslim edilmiş bir eğitim sürecinin, sorgulamayan ve biat eden bir emekçi sınıfı yaratma amacını taşıdığını ifade etti.

"Meydan boş değil, çünkü biz buradayız"

Prof. Dr. Oğuz Oyan, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine karşı, iktidarın "Egemenlik kayıtsız şartsız Sarayındır" biçiminde anlayış geliştirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı o ÇEDES'lerde onun bunun elini bırakmamak için bütün velileri eyleme çağırmak zorundayız. Kendi çocuklarını okul dışı faaliyetlere, din faaliyetine katılmaması için dilekçe vermeye onları ikna etmeliyiz. Bu iktidar ortalığı ne kadar boş olursa o kadar gaza basıyor ve en büyük tahribatı eğitimde ve yargıda yapıyor. Gericiliğin bütün baskısı eğitim üzerinde çünkü yeni bir rejimi inşa etmek istiyorlar bunun insan malzemesini şimdiden yetiştirmeye uğraşıyorlar. Kendi ideolojik zeminlerini kurgulamaya çalışıyorlar ama bütün bunlar boş, meydan boş değil, çünkü biz buradayız."

"NATO'dan, TÜSİAD'dan ve tarikatlardan uzak laik, eşitlikçi ve tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz"

THTM Ankara Öğrenci İnisiyatifi sözcüsü İsmail Elen, "Bugün liselerimizde ve kampüslerimiz piyasacı ve tarikatçı bir uzlaşmaya mahkum edilmeye çalışılıyor. Eğitime, bilime ve aydınlanmaya harcanması gereken kamu kaynakları tarikat şeylerinin kasalarını dolduruyor. Bunun karşısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarikatları STK diyerek güzellemeye çalışıyor. Ama gençlerin buna itirazı var. Eşit, bilimsel ve ücretsiz bir eğitim hakkı için liseliler ve üniversiteliler sadece bugün değil, her gün memleketin her yerinde emekçilere ve kendilerine olan sorumlulukları yerine getirmek için seslerini yükseltmeye devam edecekler. NATO'dan, TÜSİAD'dan ve tarikatlardan uzak laik, eşitlikçi ve tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz" dedi.