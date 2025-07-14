Türk Havayolları'nın sitesinden alınan bilgiye göre hava ulaşım şirketi Irak, Lübnan, Ürdün, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal etti.

THY, bu tarihlerde belirtilen ülkelere uçuşu olan müşterilerinin ücretsiz bilet değişimi ya da para iadesi hakkı olduğunu belirtti.

Kararın sebebi açıklanmadı. Ancak Suriye'nin güneyinde gece boyunca çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

İran ve İsrail arasında yaşanan ve 12 gün boyunca süren füze savaşı boyunca da İran ve İsrail hava sahası tüm uçaklara tamamıyla kapatılmıştı.