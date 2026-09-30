Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehdidi sonrası Türkiye, havayolu şirketlerinin İran'a yönelik düzenlediği seferleri belirsiz bir süre ile askıya aldı.



Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus başta olmak üzere çok sayıda şirketin İran'a yönelik uçuşlarını çift yönlü şekilde iptal etmesinin ardından on binlerce yolcunun bileti de iade kapsamına alındı.





50 BİN BİLET İÇİN İPTAL İŞLEMİ UYGULANDI



21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe alınan kararın ardından ilk aşamada eylül ayının kalan bölümü ve ekim ayında yapılacak uçuşlar için 'biletleme' işlemi tamamlanan yolculara ücret iadesi yapıldı. Yolcuların ödediği bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilirken, 40 güne yakın sürede 50 binin üzerinde biletin iade sistemine dahil edildiği öğrenildi.



İPTAL SAYILARI ARTACAK



Geçtiğimiz yılın turizm verilerine göre İran'dan Türkiye'ye 3,28 milyon yolcu gelirken, bu yolcuların yaklaşık 2 milyonu ziyaretini havayolu aracılığıyla gerçekleştirdi.





Yaptırım riskini engellemek amacıyla alınan bu karar, Türkiye'de turizme de büyük bir darbe vuracak. Havayolu uçuşlarının tamamına yakınının engellenmesi nedeniyle İranlı turistlerin alternatif ülkelere yönelmesi ve bu nedenle büyük bir gelir kaybının ortaya çıkması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, havayolu şirketleri ile yaptığı temaslarda, İranlı turistler nedeniyle yaşanacak gelir kaybını önlemek amacıyla Uzak Doğu ülkelerine yapılan seferlerin artırılmasını istedi. Bu kapsamda THY, AJet ve Pegasus'un İran'a ayırdıkları uçuş kontenjanını Asya ülkelerine kaydırması planlanıyor.











