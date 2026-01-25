30 Ocak 1975'te İstanbul Yeşilköy Havalimanı (Atatürk Havalimanı) açıklarında Marmara Denizi'ne düşen Türk Hava Yolları'nın "Bursa" isimli 345 sefer sayılı yolcu uçağının ve içindeki 42 kişinin akıbeti ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

Yarım asırdır denizin dibinde bulunan enkazın yerini arayan Youtuber Nedim Kuru ve ekibinin 4'üncü kez yaptığı arama tarama faaliyetlerinde söz konusu yerde uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen yamulmuş halde parçalar tespit etti.

Öte yandan Nedim Kuru, Marmara Denizi’nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

DAHA ÖNCEKİ ARAMALAR SINIRLI KALMIŞTI

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu.

Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.