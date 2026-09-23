Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışanların ücretlerini ve çalışma koşullarını ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. Şirketin “Hedef 12” kapsamında uçuş ve kabin ekiplerinin uçuş tazminatlarının hesaplanmasına ilişkin prosedürlerde değişikliğe gitmesi beklenirken, düzenlemenin çalışanların gelirlerinde yüzde 20 ila 25 arasında düşüşe yol açabileceği öne sürüldü.

THY yönetiminin 22 Eylül 2026 tarihinde çalışanlara duyurduğu düzenlemelerin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe konulmasının planlandığı belirtildi. Şirket tarafından yapılan duyuruda, söz konusu değişiklikler kapsamında çalışanlardan onay alınacağı da bildirildi.

HAVA-İŞ'TEN DÜZENLEMEYE TEPKİ

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), THY'nin “Hedef 12” kapsamında hazırladığı prosedür değişikliklerine karşı çıktı. Sendikaya da söz konusu düzenlemelerle ilgili yazı gönderilerek 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 20. maddesi kapsamında görüşü soruldu.

Hava-İş, yapılan değişikliklere ilişkin olumsuz görüş bildirdiğini ve gerçekleştirilen toplantıda da düzenlemelerin kabul edilmediğini açık ve net şekilde ifade etti.

Sendika, planlanan değişikliklerin yalnızca ücretler açısından değil, çalışma ortamı ve uçuş güvenliği bakımından da sonuçlar doğurabileceğini savundu. Hava-İş'in açıklamasında, düzenlemelerin iş ve çalışma barışını bozabileceği, çalışanların motivasyonunu azaltabileceği ve şirkete yönelik aidiyet duygusunu zayıflatabileceği belirtildi. Sendika ayrıca bu sürecin nihayetinde uçuş emniyetini tehlikeye atabileceği görüşünü dile getirdi.

"İŞVEREN TASARRUFU ÇALIŞANLARIN ÜCRETİNDEN YAPMAMALI"

Hava-İş, THY'nin bir tasarruf ihtiyacı bulunması halinde bunun çalışanların ücretleri ve çalışma koşulları üzerinden karşılanmaması gerektiğini ifade etti.

Sendika açıklamasında, THY'nin basına 300 milyon sterlin tutarındaki sponsorluk anlaşmalarını, yatırımlarını ve aldığı ödülleri duyurduğuna dikkat çekilerek, şirketin elde ettiği başarılarda çalışanların emeği ve özverisinin önemli bir payı olduğu vurgulandı. Hava-İş, çalışanların emeğini ve özverisini zayıflatacak her türlü değişikliğin THY'nin geleceğini de tehdit edeceğini savundu.

"HEDEF 12" KAPSAMINDA BİRDEN FAZLA DEĞİŞİKLİK

THY'nin “Hedef 12” kapsamında çalışanların iş süreçleri, çalışma biçimleri ve kaynak kullanımına yönelik bir dizi düzenleme hazırladığı bildirildi. Düzenlemelerin fazla mesai, uçuş ücretleri, ekip aracı, harcırah ve bazı ek ödeme uygulamalarını da kapsadığı aktarıldı.

Şirket tarafından çalışanlara iletilen bilgilendirmelerde değişikliklerin operasyonel verimlilik, kaynakların daha etkin kullanılması ve şirketin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi. Düzenlemelerin büyük bölümünün 1 Ocak 2027'de uygulanmasının planlandığı bildirildi.

HAVA-İŞ: UÇUŞ EMNİYETİ EKONOMİK HEDEFLERİN ÖNÜNE GEÇMELİ

Hava-İş ise ekonomik hedeflerin çalışanların hakları ve uçuş emniyetinin önüne geçirilmemesi gerektiğini belirterek, “Hedef 12” kapsamında gündeme getirilen değişikliklerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sendikanın açıklamasında, uçuş emniyetinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, Kabin Hizmetleri Başkanlığı ve Ekip Planlama Başkanlığı'nın kendilerini doğrudan ilgilendiren böyle bir süreçteki tutumunun da çalışanların değerlendirmesine bırakıldığı ifade edildi.

Hava-İş, açıklamasının sonunda “Hedef 12” kapsamında gündeme getirilen ve çalışma barışını olumsuz etkileyebileceğini belirttiği değişiklik taleplerinden derhal vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.