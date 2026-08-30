Yüzden fazla yolcunun yer aldığı Melbourne uçuşunda, uçağa kabul işlemleri tamamlandıktan sonra Kaptan Pilot T.T. kalkış hazırlıklarına başlamak üzere kokpite geçti. Ancak tecrübeli kabin ekibinin dikkati, olası bir facianın önüne geçti. Kaptanın hal ve hareketlerinden şüphelenen ekip, durumu vakit kaybetmeksizin İstanbul’daki Operasyon Kontrol Merkezi’ne (OCC) aktardı.

Kapıların Kapanmasına 5 Dakika Kala Hayati Müdahale

İhbar üzerine harekete geçen Melbourne Havalimanı denetim ekipleri, uçağın kapı kapatmasına yalnızca 5 dakika kala kokpite girdi. Kaptan Pilot T.T.’ye uygulanan test sonucunda, kanında 0,67 promil alkol tespit edilerek durum resmi kayıtlara geçirildi. Alkollü kaptanın görevden el çektirilmesiyle birlikte son anda iptal edilen seferin ardından, uçaktan tahliye edilen yolcular konaklama amacıyla otellere sevk edildi.

"Pas Yolcu" Olarak Bindiği Uçakta da İhmal Sürdü

Görevden çekilen Kaptan Pilot T.T., ertesi gün Singapur’a ulaştırılmak üzere başka bir seferde "pas yolcu" (görevli yolcu) olarak görevlendirildi. Fakat skandal boyut değiştirmeye devam etti; kaptanın Melbourne Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış mağazasından (duty-free) viski aldığı ve seyahat ettiği sırada bu alkolü tüketmeyi sürdürdüğü anlaşıldı. Kabin görevlilerinin durumu fark ederek ikinci kez rapor düzenlemesi, kurum içi denetim ve emniyet zincirindeki açıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Alkollü pilotun kokpite kadar nasıl erişebildiği ve sonrasındaki pas uçuşunda alınan yetersiz tedbirler tartışma konusu olurken, uçuşun iptaline yol açan kaptanın iş akdinin henüz feshedilmediği, başlatılan disiplin soruşturmasının ise sürdüğü öğrenildi.

Belçika Savcılığından Uçuş Yasağı

Ayrıca Brüksel'deki olayda, yardımcı pilotun testinin pozitif çıkması üzerine Belçika Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Halle-Vilvoorde Savcılığı bilgilendirildi. Savcılık, sorumlu pilot hakkında 24 saatlik uçuş yasağı kararı alarak resmi tutanak düzenledi. Sistemde ilk etapta rötarlı olarak görünen TK1940 sefer sayılı Brüksel-İstanbul uçuşu, işlemlerin tamamlanmasının ardından tamamen iptal edildi.