Türk Hava Yolları (THY), uçuş ekiplerinin dış görünüş ve temsil standartlarını belirleyen iç prosedüründe radikal bir değişikliğe gitti. Uçuş ekibinin üniforma kullanımı ve kişisel bakım kurallarında esnekliğe giden havayolu şirketi, çalışanların uzun süredir merakla beklediği sakal ve bıyık kullanımına ilişkin yeni standartları yürürlüğe koydu.

AirportHaber’de yer alan habere göre, yayımlanan yeni uygulama rehberinde, kabin ve kokpit ekiplerinin sakal modelleri tek tek görsel örneklerle tanımlanırken, kurumsal imaj ve emniyeti bozabilecek modeller için de kesin sınırlar çizildi.

SAKALDA 15 MİLİMETRE VE BAKIM ŞARTI

Açıklanan yeni yönetmeliğe göre uçuş personelinin kısa sakal bırakmasına onay verildi. Ancak sakal boyunun 15 milimetreyi aşmaması ve her daim bakımlı görünmesi zorunlu tutuldu.

Kurumsal görünüme uygun bulunan stiller ise şu şekilde sıralandı:

Doğal ve bakımlı kirli sakal

Bıyık ile sakalın bir arada kullanıldığı dengeli modeller

Düzenli kesilmiş kısa top sakal

ASLA KABUL EDİLMEYEN STİLLER

THY, sınırları netleştirmek adına uygun bulunmayan sakal tiplerini de açık bir dille duyurdu. Şirket imajını zedeleyeceği değerlendirilen ve kullanılması yasaklanan stiller şunlar oldu:

15 milimetrenin üzerindeki uzatılmış sakallar

Dağınık, seyrek veya bölgesel olarak çıkan bakımsız görüntüler

Keskin hatlarla aşırı şekillendirilmiş modeller

Bıyıksız top sakal veya alt dudak altında bırakılan üçgen sakal formları

Bıyık olmadan tek başına bırakılan sakallar

GÖRÜNÜM KADAR "UÇUŞ EMNİYETİ" DE KRİTİK

THY’nin yeni kural setinde yalnızca estetik görünüm değil, hayati uçuş emniyeti de ön planda tutuldu. Düzenlemede, bırakılan sakal veya bıyığın acil durumlarda kullanılan oksijen maskelerinin ve koruyucu ekipmanların yüzü tam kavrayıp sızdırmazlık sağlamasına engel olmaması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda özellikle yanak ve boyun bölgesindeki sakalların düzenli tutulması kuralı getirildi.