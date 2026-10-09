Türkiye'nin önde gelen havacılık, turizm ve restoran markalarına peçete üretimi ve tedariki yapan My Peçete, finansal darboğaz nedeniyle konkordato sürecine girdi. Çok sayıda tanınmış şirketle çalışan firmanın başvurusu üzerine mahkeme, 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti. Karar kapsamında şirketin mali durumunun incelenmesi için konkordato komiserleri görevlendirildi.

DEV MARKALARIN TEDARİKÇİSİ KONKORDATOYA BAŞVURDU

Türk Hava Yolları başta olmak üzere restoran, otel ve yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda markaya peçete sağlayan My Peçete, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile şirket yetkilisi Münir Dalgıç hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Bu kararla birlikte firmanın mali durumunun değerlendirilmesine yönelik hukuki süreç başladı.

MAHKEME 3 KOMİSER GÖREVLENDİRDİ

Konkordato kararı kapsamında şirketin mali durumunu incelemek ve süreci denetlemek üzere 3 konkordato komiseri atandı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Hüdai Bal ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Türkan Özdemir'in yanı sıra hukukçu Ömer Faruk Saçar da komiser olarak görevlendirildi. Komiserler, geçici mühlet süresince konkordato sürecine ilişkin inceleme ve denetim görevlerini yürütecek.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Mahkeme, konkordato başvurusunun ardından şirketten alacaklı olan kişi ve kuruluşlara yönelik bir duyuru yaptı. Alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren koşulların bulunmadığını gösteren delillerini sunarak 7 gün içerisinde mahkemeye başvurabilecekleri belirtildi. Bu süre içerisinde başvuru yapan alacaklıların, konkordato talebinin reddedilmesini isteyebileceği bildirildi.

ŞİRKET HANGİ MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU?

My Peçete'nin ürün tedarik ettiği kuruluşlar arasında Türk Hava Yolları, CZN Burak, Nusr-Et, GreenSalads, Bursa Kebap Evi ve Emirgan Sütiş bulunuyor. Şirketin çalıştığı diğer markalar arasında Happy Moon's, Yeşilçam Kahve Evi, Alaçatı Muhallebicisi, Çırağan Kempinski ve BTA Group da yer alıyor. Firmanın farklı sektörlerden çok sayıda tanınmış kuruluşla ticari ilişkisi bulunması, konkordato kararının dikkat çekmesine neden oldu.

My Peçete hakkında verilen karar, şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin verdiği 3 aylık geçici mühlet, konkordato talebinin değerlendirilmesi ve şirketin mali durumunun incelenmesi amacıyla uygulanıyor. Süreçte konkordato komiserlerinin hazırlayacağı değerlendirmeler ve mahkemenin vereceği kararlar belirleyici olacak.