Türk Hava Yolları (THY) hosteslerin botoks ve dolgu gibi belirgin estetik işlemler yaptırmasını yasaklayarak dış görünüm standartlarını tamamen değiştirdi.

AirportHaber'de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları yönetimi kabin ekiplerinin dış görünümüne dair kuralları yeniden düzenledi. Alınan kararla birlikte yüz hatlarını belirgin şekilde değiştiren botoks, dolgu ve benzeri estetik müdahalelerin yapılması resmen yasaklandı. Şirket bu hamleyle çalışanların görev başında tamamen doğal bir görünüme sahip olmasını hedefliyor.

ESTETİK VE ABARTILI MAKYAJ YASAKLANDI

Kabin ekiplerine iletilen yeni düzenleme sadece estetik işlemleri değil makyaj tarzını da kapsıyor. Yeni kurallara göre abartılı makyaj uygulamaları yasak kapsamına alınırken, personelin sade ve doğal makyaj standartlarına uyması şart koşuldu. Yüz bölgesinde dikkat çekici her türlü müdahale artık kurallara aykırı kabul edilecek.

DENETİMLER RESMEN BAŞLIYOR

Şirket tarafından resmi yazı ile duyurulan kararların uygulanması için denetim süreci başlatıldı. Kabin ekiplerinin üniforma ve görünüm standartları bu yeni yasaklar çerçevesinde sıkı bir şekilde kontrol edilecek.