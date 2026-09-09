Heathrow Havalimanı’ndaki hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanıyor. Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle İngiltere uçuşlarında gecikme ve iptaller meydana gelebileceği belirtildi. “Bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir” THY’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

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