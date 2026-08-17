A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türk Hava Yolları Kulübü'nün yıldızı Karmen Aksoy, milli maçta yaşadığı sakatlığın ardından bir şok da kulübü nedeniyle yaşadı.

23 yaşındaki orta oyuncu, FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında oynanan Belçika maçında sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanarak oyundan alınmıştı. Milli voleybolcu, asıl şoku sakatlık sonrası yaşadı. THY'de forma giyen orta oyuncu Karmen Aksoy'un sözleşmesi milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında tek taraflı feshedildi. Karmen’in kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyatının başarılı geçtiği açıklanan Karmen Aksoy'un sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyordu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sakatlığın sporcular için başlı başına bir sınav olduğu bilinirken halkın yüzünü güldüren Filenin Sultanları'nda ter döken sporcuyu, THY Spor Kulübü’nün gözden çıkarıp bu süreçte yalnız bırakması büyük tepki çekti. Ülkesini temsil ettiği bir maçta ciddi bir sakatlık yaşayan sporcunun, milli voleybol takımlarının resmi ulaşım sponsorunun spor kulübü tarafından kaderine terk edilmesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Tepkiler peş peşe gelirken, oyuncunun tedavi masrafları ve kulüp ile bulunan mevcut sözleşmesinden alacaklarının tarafına ödenip ödenmeyeceği ise henüz açıklığa kavuşturulmadı. Yaşanan olay yalnızca bir sporcunun başına gelen talihsizliği değil, kulüplerin sporcuya bakışını da tartışmaya açtı.