İran'ın Körfez'de bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırılarının ardından, Türk Hava Yolları'ndan (THY) sefer iptalleri geldi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal edilen seferleri duyurdu.
Buna göre, Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferleri iptal edildi.
Üstün'ün yaptığı açıklama şöyle:
"Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir.
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