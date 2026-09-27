Belce Örü Erçin

Yatırımlarına devam eden THY’nin, uçuş ve kabin ekiplerinin uçuş tazminat ücretlerinin hesaplanmasında yeni düzenlemeye geçmesi, çalışanlar arasında huzursuzluğa neden oldu. ‘Hedef 12’ olarak adlandırılan düzenlemede THY maaşlarda kesintiye gideceğini ilan etti. Kesinti miktarının yüzde 20 olduğu iddia edildi.

EN BÜYÜK ANLAŞMA

Çalışanların önüne yeni sözleşme koyan THY, artan yakıt maliyetlerini mazeret gösterdi. Çalışanların bir kısmının bireysel olarak anlaşmayı imzalamak istemeseler de çoğunluğun kabul etmesi ve işten çıkarılma korkusu yaşamaları nedeniyle yeni şartlara razı oldukları öne sürüldü.

Hava-İş, planlanan değişikliklerin yalnızca ücretler açısından değil, çalışma ortamı ve uçuş güvenliği bakımından da sonuçlar doğurabileceğini savunmuştu. Öte yandan THY, filosunu büyütme stratejisi kapsamında Boeing ile 100’ü kesin, 50’si opsiyon olmak üzere toplam 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için anlaşma imzaladı. Sipariş, THY’nin Boeing ile yaptığı en büyük tek koridorlu uçak anlaşması oldu. Ekonominin zorda olduğu bir süreçte THY’nin dev siparişi tartışma yarattı.