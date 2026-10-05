Türk Hava Yolları (THY), pilot, kabin memurları ve ilgili destek personellerini ilgilendiren 'Hedef 12' projesinde son aşamaya geldi.



36 bine yakın çalışanın kök maaş, özlük hakları, fazla mesai, uçuş ücretleri, ekip aracı, harcırah ve çeşitli ek ödemelerini yeniden düzenleyen plan kapsamında çalışanların maaşlarında yüzde 10 ila 20 arasında kesinti yapılması planlanıyor.





Yeni düzenleme, THY'de örgütlü sendikalar tarafından tepkiyle karşılanırken, çalışanlar ise 'işsiz kalma' korkusu ve 'mobbing' nedeniyle sözleşmelere peş peşe imza atıyor.



THY'nin İnsan Kaynakları'ndan paylaşılan son bilgilere göre çalışanların yüzde 99'u yeni sözleşmeye imza atarken, imzalamayı kabul etmeyen personellerin ise yasal hakları verilerek iş akdine son verildiği öğrenildi.



MAAŞLARDA YÜZDE 20'YE VARAN KESİNTİ



1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek sözleşme kapsamında çalışanların maddi kazanç kalemlerinde büyük bir törpülemeye gidilirken, bu durum THY'nin son yıllarda yaptığı yüklü harcamaları tartışma konusu yaptı.





Çalışanlar, THY tarafından İngiliz futbol kulübü Liverpool ile 5 yıl karşılığında 20 milyar TL'ye yakın bir sponsorluk sözleşmesi imzalandığını ve kurumun milyar dolarlık uçak siparişleri verdiğini belirterek, ekonomik hedefleri tutturmak için uçuş emniyetinden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.



THY'nin program kapsamında çalışan sayısında düşüşe gidip gitmeyeceği netlik kazanmazken, THY'de 15 binin üzerinde sendikalı üyesi bulunması nedeniyle yetkili sendika konumunda olan Hava-İş'ten yapılan açıklamada, THY ile herhangi bir anlaşmaya varılamadığı hatırlatıldı.



Sendika, THY yönetiminin işçilerin aleyhine olan taleplerini derhal geri çekmesini istedi.





