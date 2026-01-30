Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu ve anlaşmaya vardığı Kristjan Asllani'nin gece yarısı İstanbul'da olması bekleniyordu ancak yıldız oyuncudan beklenmedik bir haber geldi.

UÇAK TEKNİK ARIZA YAPTI

Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." denildi.

ASLLANI İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, bonservisi Serie A devi Inter'de olan orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, yıldız isim için Inter'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ancak oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak.

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Torino'da 16 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.