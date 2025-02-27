Türk Hava Yolları (THY), Mauritius'a bugün ve yarın yapmayı planladığı seferlerini iptal etti.
Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Mauritius’ta beklenen tropikal fırtına nedeniyle 27 Şubat tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Ayrıca, 28 Şubat gece icrası planlı TK-176 İstanbul-Mauritius seferi de iptal edilmiştir. Bunun yerine gün içinde ilave sefer planlaması yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yolcuların alternatif uçuşlar için Türk Hava Yolları ile iletişime geçmesi gerektiği bildirildi.