İstanbul’da fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle havada dakikalarca asılı kalan yolcu dolu Türk Hava Yolları (THY) uçağı havada felaketi yaşadı. THY’ye ait Lyon-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, İstanbul semalarında dakikalarca turladıktan sonra yakıtının kritik seviyeye düşmesi üzerine 7700 koduyla acil durum ilan etti.

Aırporthaber’de yer alan habere göre, Fransa'nın Lyon kentinden kalkarak İstanbul Havalimanı’na gelen TC-LPA tescilli Airbus A321neo tipi dev yolcu uçağı, İstanbul’a yaklaştığı sırada şiddetli rüzgarla karşılaştı. Yoğun hava trafiği ve fırtına nedeniyle 28 bin feet seviyesinde havada asılı kalan uçak, ardından 12 bin feet’e alçalarak yaklaşık yarım saat boyunca havada tur (holding) attı.

RÜZGAR HIZI 46 KNOT'A ULAŞTI, UÇAK PİSTİ İKİ KEZ PAS GEÇTİ

İstanbul Havalimanı’nın 35 numaralı pistine teker koymak için alçalan dev uçak, rüzgar hızının saatte 46 knot’a (yaklaşık 85 km/s) ulaşması nedeniyle ilk denemede pas geçmek zorunda kaldı. Şansını ikinci kez deneyen pilotlar, şiddetli yan rüzgarın uçağın dengesini bozması üzerine ikinci yaklaşmayı da iptal etti.

7700 KODUYLA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Uzun süren bekleme turları ve art arda yaşanan iki pas geçmenin ardından uçağın yakıt rezervi tehlikeli ve kritik seviyeye geriledi. Zamana karşı yarış başlayan kokpitte uçuş ekibi, uluslararası havacılıkta en yüksek alarm seviyelerinden biri olan "7700 Acil Durum Kodu"nu kuleye bildirerek öncelikli iniş talep etti.

SABİHA GÖKÇEN'E ACİL İNİŞ YAPILDI

Hava trafik kontrolörlerinin hızlı müdahalesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirilen (divert edilen) uçak, 08R pistine emniyetli bir şekilde iniş yapmayı başardı. Pist kenarında tedbir amaçlı çok sayıda acil durum ve itfaiye ekibi hazır bekletilirken, yüreklerin ağza geldiği olayda yolcular ve mürettebat arasında herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.