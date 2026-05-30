Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren uçakta iniş öncesinde yaşanan bir olay, kabin ekibine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, uçak Malatya Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada emniyet prosedürleri kapsamında yolculardan kemerlerini bağlamaları ve koltuklarından kalkmamaları istendi.

Bu esnada tuvalete gitmek isteyen bir kadın yolcu, iniş hazırlıkları nedeniyle kabin ekibi tarafından uyarıldı.

Güvenlik kuralları gereği yolcunun tuvaleti kullanmasına izin verilmediği öğrenildi.

Yolcunun daha sonra kabin içinde herkesin içinde tuvaletini yaptığı öne sürüldü.

Olayın ardından uçakta kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, kabin ekibinin duruma müdahale ettiği belirtildi.