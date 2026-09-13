Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul’dan Tunus’a gerçekleştirdiği tarifeli uçuşta, varış noktasındaki elverişsiz hava şartları uçuş seyrini değiştirdi. Airbus A321 tipi yolcu uçağıyla 10 Eylül’de yapılan seferde, pist elverişsizliği sebebiyle planlanan iniş gerçekleşemedi. ÜÇÜNCÜ DENEMENİN ARDINDAN ALTERNATİF MEYDANA YÖNLENDİRİLDİ Tunus-Kartaca Havalimanı'na teker koymayı hedefleyen kokpit ekibi, olumsuz hava muhalefeti nedeniyle iki kez yaklaşma denemesi gerçekleştirdi. Meydandaki şartların risk teşkil etmesi üzerine üçüncü yaklaşmanın ardından emniyet prosedürleri doğrultusunda alternatif alana yönelme kararı alındı. Rota değiştiren uçak, Enfidha-Hammamet Havalimanı’na yönlendirildi. ÇIĞLIKLAR BİRBİRİNE KARIŞTI Üst üste gerçekleşen pas geçme ve yaklaşma manevraları esnasında kabin içerisinde kısa süreli endişe hakim oldu. Sosyal mecralarda paylaşılan yolcu görüntülerine, olumsuz hava koşulları ve manevralar sırasında yaşanan panik anları yansıdı.

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