THY’nin TK 2611 sefer numaralı uçağında kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra yangın ikazı devreye girdi. Airporthaber’de yer alan bilgilere göre ikaz sonrası pilot, acil durum prosedürünü uygulayarak Diyarbakır Havalimanı’na dönüş kararı aldı.

YANGIN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Uçak, herhangi bir sorun yaşanmadan havalimanına iniş yaptı. Güvenlik önlemlerinin ardından park alanına alınan uçakta teknik ekip tarafından inceleme gerçekleştirildi.

Kontrollerde herhangi bir yangın tespit edilmezken, uçakta yangın uyarısına neden olan bir sinyal bulunduğu belirlendi. Yolcular ise güvenli şekilde uçaktan indirildi.

SEFER İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle uçuş kısa süreliğine aksarken, teknik incelemelerin ardından TK 2611 seferinin iptal edilmesine karar verildi.

Uçağın, teknik kontroller tamamlanıncaya kadar Diyarbakır Havalimanı’nda tutulacağı öğrenildi.