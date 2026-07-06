Türk Hava Yolları'nın Ercan seferini gerçekleştiren yolcu uçağında havada sürpriz bir rota değişikliği yaşandı. Planlanan uçuş programına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'na teker koyması beklenen uçağın inişi, henüz netlik kazanmayan bir sebeple gerçekleştirilemedi. Bir süre havada kalan uçak, kulenin yönlendirmesiyle Adana Havalimanı'na rotasını çevirerek buraya güvenli bir şekilde iniş yaptı.
Yönlendirme süreci boyunca kabin ekibi veya pilotlar tarafından kendilerine durumla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını iddia eden yolcular, havada yaşanan bu belirsizliğin büyük bir tedirginliğe yol açtığını belirterek duruma tepki gösterdi.