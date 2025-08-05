Koltuk Arasına Düşen Powerbank Uçağı Geri Döndürdü

Yaşanan olayda, İstanbul’dan havalanan Asiana Havayolları’na ait bir uçakta bir yolcunun powerbank’i koltuk aralığına düştü. Bu gelişmenin ardından uçak, Kazakistan hava sahasındayken geri dönerek İstanbul Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayın ardından gözler, uçuş güvenliğini tehdit edebilecek elektronik cihazlara çevrildi.

Bakan Uraloğlu'ndan Kritik Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan olaya dair yaptığı açıklamada daha önce Güney Kore’de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hava yolu şirketlerine, uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarının kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

"Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınmasını istedik." dedi.

Pegasus da Yasak Getirdi

Bakanlığın açıklamalarının ardından harekete geçen Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını tamamen yasakladığını kamuoyuna duyurdu. Yeni düzenlemeye göre yolcular yanlarında powerbank getirebilecek, ancak uçuş boyunca bu cihazları kullanamayacak.

THY’den Akıllı Bagaj ve Lityum Batarya Uyarısı

Türk Hava Yolları da kısa süre önce benzer bir adım atmıştı. THY, yaptığı açıklamada lityum bataryası çıkarılamayan akıllı valizlerin kabin ya da kargo bagajı olarak taşınamayacağını bildirdi.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

“Lityum batarya, akıllı bagajdan çıkarılmalı ve kabin bagajında taşınmalıdır. Varış noktasına kadar kesinlikle tekrar yerine takılmamalıdır.”

Uçuş Güvenliği Öncelikli

Havayolu şirketlerinin aldığı bu kararlar, yolcu güvenliğini ön planda tutmayı amaçlıyor. Powerbank gibi lityum batarya içeren cihazların kontrolsüz kullanımı, potansiyel tehlikeler barındırdığı için artık çok daha sıkı denetim altında olacak.