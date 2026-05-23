Elazığ Belediye Başkanlığına gelen bir ihbar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bölgede denetim düzenlendi. Yapılan baskında, özel bir hastanenin faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli tıbbi atıkların mevzuata aykırı bir şekilde taşındığı ve işletme sahibine ait mülkte açıkta yakılarak imha edilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Bakanlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, bu uygulamanın doğurduğu tehlikelere dikkat çekildi. İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyan tıbbi atıkların açıkta yakılmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlayarak ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve çevre üzerinde telafisi güç zararlara yol açacağı rapor edildi.
GEÇMİŞTE DE AYNI SUÇU İŞLEMİŞLER
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu hastanenin geçmiş yıllarda da tıbbi atıkları benzer yöntemlerle yaktığı ve Çevre İl Müdürlüğü tarafından daha önce de cezai işleme tabi tutulduğu belirlendi. Yaşanan son skandalın ardından ekipler, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince özel hastaneye tam 47 milyon 206 bin 354 TL tutarında idari para cezası kesti.