Çin’in Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesi’nde doğal afetler art arda yaşanıyor. Dün sel felaketinin yaşandığı bölgede bu kez 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin ardından bir set gölünün taşma ihtimali üzerine bölgede en yüksek seviyedeki sel alarmı devreye sokuldu.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (GFZ) verilerine göre deprem, Tibet’in kuzey kesiminde yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

SET GÖLÜ İÇİN ALARM VERİLDİ

Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın aktardığı bilgilere göre, Tibet’te bulunan bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı ilan edildi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, bölgedeki yerel yetkililere set gölündeki durumu ve yağışları yakından takip etme talimatı verdi.

DÜN DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Çin Deprem Ağları Merkezi, dün Tibet’in Nagqu bölgesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

NEPAL’DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Tibet sınırındaki Nepal ise önceki günlerde meydana gelen büyük sel felaketinin etkileriyle mücadele ediyor. Himalayalar’da kopan bir buzulun yol açtığı taşkın, Bhotekoshi Nehri’ne ulaşarak sele neden olmuştu.

Nepal Polisi, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 389’a yükseldiğini bildirdi. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu ise bölgede 910 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.