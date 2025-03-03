Türkiye ekonomisinde enflasyon düşüş eğilimini sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Bakan Bolat, alınan tedbirler ve sıkı denetimlerle özellikle gıda fiyatlarındaki artışın yavaşladığını belirterek, piyasalarda adil rekabeti sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde önemli mesafe katettiğini söyledi. Şubat ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 2,27 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 39,05’e gerileyerek son 20 ayın en düşük seviyesine ulaştığını belirten Bolat, bu düşüşün devam edeceğini vurguladı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan düşerek yüzde 35,11 seviyesine indi. İşlenmemiş gıda ürünlerinde ise yıllık enflasyon yüzde 33,75’e gerilerken, taze sebze ve meyvede yüzde 40,82 olarak kaydedildi. Bakan Bolat, Ramazan ayında fiyat istikrarını sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını ve denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ifade etti.

"FAHİŞ FİYATLARA GEÇİT YOK"

Piyasada adil rekabet ortamının korunmasına yönelik mücadelenin devam edeceğini söyleyen Bolat, “Fahiş fiyat artışlarına yönelenlere karşı denetimlerimiz sürecek. Tüketici aleyhine haksız kazanç sağlamak isteyenlerin üzerine kararlılıkla gideceğiz” dedi.

Bolat ayrıca, uygulanan ekonomi programının dış ticaret açığını azaltarak makro-finansal istikrarı güçlendirdiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin 18 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü hatırlatan Bolat, 2024’ün son çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydedildiğini ve cari açığın 30 milyar dolar azalarak 10 milyar dolara gerilediğini ifade etti.

Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün süreceğini belirten Bolat, "Sıkı denetim ve ekonomi politikalarımızla enflasyonu kontrol altına alacağız" diyerek sürecin yakından takip edildiğini dile getirdi.