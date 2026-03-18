Ticaret Bakanlığı, küresel gerilimler ve iklim koşullarının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek adına yeni bir politika setini hayata geçirdiğini duyurdu. Gıda ürünlerinde arz güvenliğini teminat altına almayı hedefleyen Bakanlık, yerli üretimi desteklemek ve iç piyasa fiyatlarını dengelemek amacıyla dış ticaret araçlarını etkin bir şekilde kullanma kararı aldı.

STRATEJİK ÜRÜNLERİN İHRACATI SINIRLANDIRILDI

İç piyasadaki stok miktarını korumak ve fiyat spekülasyonlarının önüne geçmek amacıyla belirli gıda ürünlerinin ihracat rejimi yeniden düzenlendi. Bu kapsamda; beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlandırıldı. Elma ve limon ihracatı "Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne dahil edilerek yakın takibe alınırken; büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçeği yağı, yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına yönelik kısıtlamaların devam edeceği bildirildi.

İTHALATTA VERGİ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Tüketicinin temel gıdaya uygun fiyatla erişimini sağlamak amacıyla ithalat kanadında önemli vergi indirimlerine gidildi. Yeşil mercimekte gümrük vergisi Nisan 2026 sonuna kadar %10’a, sanayicinin hammadde olarak kullandığı yulafta ise %30’a çekildi. Ayrıca, 31 Mayıs 2026’ya kadar kullanılmak üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu için %0 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı. Limonda uygulanan vergi oranı ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçici olarak %10 seviyesine indirildi.

TARIMSAL GİRDİLERDE ARZ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİ

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gübre ve hammadde tedarikine yönelik koruyucu önlemler devreye alındı. Gübre sektöründe yaşanabilecek maliyet artışlarını engellemek adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli hareket eden Ticaret Bakanlığı, üre cinsi eşyanın gümrük vergisini sıfırladı. Öte yandan, iklim koşulları ve kuraklık nedeniyle rekolte kaybı yaşanan Antep fıstığında piyasa dengesini korumak için ithalat imkânı sağlandığı belirtildi.

EKMEK FİYATLARINA SIKI TAKİP VE UYGUN GÖRÜŞ ŞARTI

Yurt içinde adil ve rekabetçi bir gıda sektörü tesisi için temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. Esnaf odalarından gelen ekmek tarifesi tekliflerinde Ticaret Bakanlığı’nın “uygun görüş” şartı daha etkin hale getirildi. Bu düzenleme ile hem gramaj standartlarının korunması hem de ekmekte adil fiyat oluşumunun sağlanması hedefleniyor.