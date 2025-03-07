Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Süper Lig kulüpleri Galatasaray ve Adana Demirspor'a ait "meritking.news" isimli sitenin reklamının yayımlanması nedeniyle cezai bir karar aldı.

Reklam Kurulu kararında, Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçında Galatasaray futbolcularının giydiği form reklamlarında yasa dışı olarak tanımlanan "meritking" isimli bahis sitesini

çağrıştıracak şekilde ve aynı zamanda anılan siteye yönlendirmede bulunan "meritking.news"

isimli internet sitesinin reklamına yer verildiği ifade edildi.

Karar yazısında kulüpten yapılan savunmada, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan görüşle reklama yer verildiği ve ardından yine federasyon yazısıyla reklamın sonlandırıldığı belirtilmiş olmasına rağmen Galatasaray'ın Ticaret Kanunu’na aykırı hareket ettiğine ve sorumluluğun kulüp yönetiminde olduğuna dikkat çekildi.

Buna göre kurul tarafından tanıtımların, "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle reklamlara son verilmesi gerektiği kararı verildi.

ADANA DEMİRSPOR ŞİKAYETİ DE İNCELENDİ

Kurul, Adana Demirspor'un, Galatasaray ile kendi sahasında oynadığı maçta, stattaki reklam panolarında yer verilen "meritking.news" reklamlarını da inceledi.

Buna göre ilgili hükümlere aykırı bulunan tanıtımlar nedeniyle kulüp için anılan reklamları durdurma cezası verilmesi kararı çıktı.