Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik ürünlerde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında bir peluş anahtarlıkla ilgili önemli bir güvenlik riski tespit etti.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ürünün güvenlik mevzuatında belirlenen standartlara uygun olmadığının belirlendiğini duyurdu.

KİMYASAL MADDE VE NİKEL SINIRI AŞILDI

Yapılan incelemelerde söz konusu üründe, mevzuatta izin verilen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu tespit edildi. Üründen gerçekleşen nikel salınımının da izin verilen limitin üzerinde olduğu belirlendi.

Denetimlerde ayrıca ürünün çocuk sağlığı açısından oluşturabileceği farklı riskler de ortaya çıkarıldı.

ÇEKME TESTİNDE PARÇA KOPTU

Ürüne TS EN 71-1 standardı kapsamında uygulanan çekme testinde, anahtarlığın etiket piminin koparak küçük bir parça oluşturduğu tespit edildi.

Söz konusu parçanın çocuklar tarafından yutulması veya solunum yoluna kaçması halinde boğulma riski oluşturabileceği değerlendirildi.

TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Tespitlerin ardından söz konusu ürün hakkında 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Bekir Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, güvensiz ürünlerin piyasaya sunulmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.