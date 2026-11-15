Ticaret Bakanlığı, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Mecra ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek takiple tüketicilerin yanıltılmasının ve mağduriyet yaşamasının önlenmesi amaçlanıyor.

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