Ticaret Bakanlığı, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarının yakından takip edileceğini bildirdi.
Mecra ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek takiple tüketicilerin yanıltılmasının ve mağduriyet yaşamasının önlenmesi amaçlanıyor.
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarının yakından takip edileceğini bildirdi.
Mecra ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek takiple tüketicilerin yanıltılmasının ve mağduriyet yaşamasının önlenmesi amaçlanıyor.
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