Ticaret Bakanlığı, "fitalat tayini" ve "alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar tayini" testlerinde sınıfta kalan bir çocuk kostümü için yasak kararı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ürünün üzerinde gerçekleştirilen analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddelerin tespit edildiği belirtildi.

Bu doğrultuda ürünün piyasaya arzının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, güvensiz ürün bildirimleri ile alınan tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden erişilebildiğini belirtti.

Fitalat tayini; plastik, ambalaj, oyuncak ve kozmetik gibi ürünlerde esneklik sağlamak için kullanılan zararlı kimyasal maddelerin miktarını ölçmek amacıyla yapılan laboratuvar analizidir.

Alkilfenoller (AP) ve alkilfenol etoksilatlar (APEO) tayini, tekstil, deri ve atık su numunelerinde zararlı yüzey aktif maddelerin miktarını belirlemek için [LC-MS/MS veya GC-MS gibi gelişmiş cihazlarla yapılan kritik bir ekolojik test sürecidir. Bu analiz, insan sağlığını korumak ve yasal sınırlara uyumu sağlamak amacıyla akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilir.