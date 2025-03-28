CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan geniş boykotun yankıları sürüyor. Boykot listesinin açıklanmasıyla beraber AKP'lilerden de tepki açıklamaları gelmeye başladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda boykot edilen Espressolab'a gittiğini açıklayan Mustafa Varank için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

İNCELEMEYİ KENDİSİ TALEP ETMİŞ

AKP'li eski Bakan Mustafa Varank, Rekabet Kurumunun hakkında başlattığı örtülü reklam incelemesini sosyal medya hesabından açıkladı:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.

Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım.

Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."