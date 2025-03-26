ABD başta olmak üzere birçok ülkede ortaya çıkan yumurta krizi, Türkiye'deki üreticilerin yurt dışına satışlarının katlanarak artmasına neden olmuştu.



Çok sayıda yumurta üreticisi, ürünlerini doğrudan ihraç ederek iç piyasada dolaşıma sokmazken, bu durum Türkiye'de de yumurta fiyatlarının hızla artmasına neden oldu. Yumurtadaki fiyat artışının önüne geçmek amacıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde aldığı fon kesinti tutarını 3 kat artırdı.

'YURT DIŞINA YUMURTA SATMAK ARTIK İMKANSIZ'



Yurt dışına satılacak yumurtalar için kilogram başına belirlenen fon kesintisi tutarı kilogram başına 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi. Alınan karar doğrultusunda, yumurta ihracından kg başına 57 TL kesinti yapılacağı aktarılırken, sektör temsilcileri bu kararın doğrudan bir 'örtülü yasak' anlamına geleceğini belirtti.

Mevcut şartlar altında 1,5 dolarlık kesinti ile yurt dışına ancak zararına satış yapılabileceğini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, şu ifadeleri kullandı:

“Yumurtaya 50 cent fon gelmeden önce haftalık 160-200 TIR yumurta ihraç ediyorduk. 50 cent kesinti sonrasında 20-30 TIR’a düşmüştük, yumurta ortalama ihraç fiyatını yüzde 80 artıran bir kesintiyle ihracat olanaksız. Sadece taahhütlerini yerine getirmeye çalışacak ihracatçılarımız zararına ihracat yapmayı göze alırlarsa 5 TIR ihracat yapılabilir"