Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında kimyasal risk taşıdığı tespit edilen bir boya seti hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, zincir mağazaları bulunan bir markaya ait "tablo fırça ve sulu boya seti"nin yapılan incelemeler sonucunda güvensiz bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ürünün kimyasal risk taşıması nedeniyle piyasaya arzının yasaklandığı ve toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

BAKANLIK UYARDI

Açıklamada ayrıca, "Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir" denildi.