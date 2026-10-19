Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince , 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen 4 bin 890 farklı operasyonda, bir önceki döneme kıyasla yüzde 22 artışla 91 milyar 720 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün, kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirdiği ve çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilerek, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen 4 bin 890 farklı operasyonda, bir önceki döneme kıyasla yüzde 22 artışla 91 milyar 720 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelleriyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde; ülkemizin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konulmuştur. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 52,6 ton uyuşturucu madde, 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı, 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atmıştır denildi.

EYLÜLDE 9 MİLYAR 760 MİLYON TL DEĞERİNDE EŞYA VE UYUŞTURUCU YAKALANDI

2026 yılı Eylül ayında yürütülen operasyonlarda ise 9 milyar 760 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedilerek, şunlar ifade edildi: Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 2,9 ton uyuşturucu madde, 584 bin 779 adet tıbbi malzeme, 533 ton 281 kilogram akaryakıt, 53 bin 304 adet elektrikli-elektronik eşya başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalanmıştır. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmemektedir. Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir.