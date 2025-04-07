Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatının geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.



Bakanlıktan yapılan paylaşımda, son dönemde Türkiye'nin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don olaylarının dikkate alındığı ve yurt içi arz ve talep dengesinin korunmasının hedeflendiği belirtildi.



Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli görüşmeleri sonucunda alınan karar, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

LİMON FİYATLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR



Türkiye'nin tarım merkezi olarak bilinen Mersin, Adana ve çevre şehirlerde meydana gelen don olayları sonrasında çok sayıda tarım ürününde rekolte kaybı rekor seviyelere yükselirken, limon gibi yurt dışına ihraç edilen ürünlerin iç piyasada fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.



Alınan karar ile limonun yurt dışına satışı belirli süreyle kısıtlanacak ve elde edilen ürün iç piyasaya sürülmek durumunda kalacak. Uzmanlar, bu gelişmenin limon fiyatlarında sert bir düşüşe neden olabileceğine dikkat çekmekte.



Geçtiğimiz yıllarda benzer bir durum ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanmış ve iç piyasa fiyatlarını normalleştirmek adına ayçiçek yağının ihracatına belirli süreyle kısıtlama getirilmişti.