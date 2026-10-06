Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 360 bin firmayı ve 44 milyon ürünü denetledi. Denetimlerde kurallara uymayan firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında 59 bin 947 firma kontrol edildi. Bu denetimlerde aykırı fiiller tespit edilen 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye 724,7 milyon lira idari para cezası kesildi.

Yürütülen denetimlerde fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle 399,5 milyon lira, otomotiv sektöründe 145,1 milyon lira, emlak sektöründe 45,6 milyon lira, kuyum sektöründe ise 13,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolarla ilgili denetimlerde yaklaşık 115 milyon lira ceza kesildi.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE YÜKSEK CEZALAR

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 86 milyon tüketicinin günlük yaşamda taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırı eylemlerde bulunan 1 bin 498 kişiye yaklaşık 984 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki aykırılıklara 735,3 milyon lira ceza kesildi. Reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 232,1 milyon lira, ürün güvenliği denetimlerinde ise 16,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.