ABD Tarım Bakanlığı'nın bu talebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri ve diğer birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Trump ayrıca Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland'ı ABD'ye devretmemesi hâlinde Danimarka'ya ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Reuters'in incelediği bir belgede, ABD Tarım Bakanlığı'nın Avrupa'daki bir temsilcisinin yumurta üreten ülkelere Şubat ayı sonunda resmi yazı göndererek ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sorduğu görülüyor.

Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine gönderilen yeni bir mektupta ise ABD'ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi istendi.

Danimarkalı kurum, bu talebi inceleyeceğini fakat Avrupa'da yumurta üretim fazlası olmadığını, bilakis artan tüketim ve kuş gribi salgınından ötürü dünya genelinde yumurta arz açığı olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15,000 ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, Şubat ayında başlayan sevkiyatın Temmuz'a kadar süreceğini söylemişti.