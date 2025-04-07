ABD-Çin arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Karşılıklı tarifelerle küresel ticaret savaşını hızlandıran iki ülkenin hamleleri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34'lük yeni gümrük vergisini geri çekmemesi durumunda Çin'e yönelik ek yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"MİSİLLEMELERE DAHA DAHA YÜKSEK TARİFE UYGULANACAK"

ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.

Trump, Çin'in halihazırda "rekor düzeyde" olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

9 NİSAN'DE GEÇERLİ OLACAK

"Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."

Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.