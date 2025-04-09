ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen ve kömür madencilerinin de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Kömür endüstrisini canlandırmak amacıyla başkanlık kararnameleri imzalayan Trump, ABD’nin gümrük tarifelerinden elde ettiği gelirle ilgili dikkat çekici rakamlar paylaştı.

ABD VERGİLERDEN GÜNLÜK NE KADAR KAZANIYOR?

Programda konuşan Trump, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin ekonomik katkısına dikkat çekerek, “Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi” ifadelerini kullandı.

Tarifelerin, ABD'ye yönelik ekonomik saldırılara karşı güçlü bir savunma aracı haline geldiğini belirten Trump, birçok ülkenin ABD ile ticaret anlaşması yapabilmek için sıraya girdiğini söyledi. “Bu anlaşmalar hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzında hazırlanıyor” diyen Trump, 70’ten fazla ülkeyle temas kurduklarını, ancak hepsiyle kısa sürede anlaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ SEVİYEDE PARA AKIŞI SAĞLIYORUZ"

Tarife politikasının ekonomiye ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Trump, “Daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz” dedi. Yıllarca birçok ülkenin ABD’ye karşı tarife uyguladığını, ABD'nin ise buna yeterli karşılık vermediğini belirten Trump, bu durumun artık değiştiğini dile getirdi.

“Otomobillere, keresteye, çelik ve alüminyuma tarife koyduk. Bu sayede ülkenin dört bir yanında çelik fabrikaları açılıyor” diyen Trump, çelik sektöründeki yöneticilerin ABD’ye fabrika kurmaya başladığını söyledi. “Burada üretim yaparsanız sıfır tarife, ama dışarda üretip Amerikalı işçilerin aleyhine buraya getirirseniz bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir” ifadeleriyle politikalarının gerekçesini anlattı.