ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da birçok ülkeye yeni vergiler getirildiğini açıklamıştı. Bu ülkeler arasında Çin'de vardı. Trump, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yüzde 34 tarife uygulayacağını duyurmuştu. Çin ise Trump'ın bu hamlesine sessiz kalmadı kılıcını çekti.

Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu , Çin'in ABD'den ithal edilen tüm mallara yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Çin'in 10 Nisan'dan itibaren ABD'den yapılan ithalata karşılıklı gümrük tarifesi uygulayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump Çarşamba günü, küresel ticaret ortaklarına uygulanan geniş kapsamlı "Kurtuluş Günü" tarifelerinin bir parçası olarak Çin mallarına yüzde 34 ek vergi getirdiğini açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı da 7 kategoride nadir metallere ihracat kontrolleri uygulanacağını, 11 ABD şirketinin güvenilmez şirketler listesine eklendiğini, iki düzineden fazla Amerikan şirketine ihracat kontrolü uygulanacağını duyurdu.