ABD'nin Çin'den ithalata yapılan vergiyi yüzde 145'e çıkarmasının ardından Çin'den karşı hamle geldi. Çin, ABD mallarına gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardı.

Çin, ABD'nin gümrük vergisini yüzde 145'e çıkarmasına karşı hamlede bulunarak ABD mallarına vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD mallarının ithalatına yönelik uygulanan yüzde 84'lük gümrük vergisi yüzde 125'e çıkarıldı.

Açıklamada ek gümrük vergisinin 12 Nisan'da yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Çin Maliye Bakanlığı, "Eğer ABD, Çin'in ihraç ettiği malalara ek gümrük vergileri uygulamaya devam eder ise, Çin bunu görmezden gelecek. ABD'nin daha fazla gümrük vergisi uygulaması artık ekonomik açıdan mantıklı değil" dedi

PİYASALAR KARARDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Çin'in bu kararı sonrasında ABD vadeli endeksleri ve Asya borsası negatif etkilendi. Avrupa borsalarında da satış hakim oldu.

ONS ALTINDAN YENİ REKOR

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının tırmanması, merkez bankalarının artan altın talebi ve doların değer kaybı, fiyatlarını yukarı taşıdı. Ons altın Çin'in ABD'ye yüzde 125 vergi getireceği haberiyle ons altın 3 bin 220 dolar seviyesinden anlık olarak 3 bin 227 dolar seviyesine ulaşarak yeniden rekorunu tazeledi.

Yurt içinde gram altın ise ons altının yeniden rekor kırmasıyla beraber sert yükseldi 3 bin 946 liraya ulaştıktan sonra 3 bin 950 liraya yükseldi.

Gram altın Kapalıçarşı'da ise 19 Mart'ta kırdığı rekora ulaşarak 4 bin lira seviyesine yükseldi.

DOLAR GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Dolar endeksi ise gerilemeye devam ediyor. ABD Çin gerilemenin etkisiyle dolar endeksi 99,390 puana geriledi. Çin'in ABD'ye yüzde 125 vergi getireceği haberiyle dolar endeksi 11.16'da 99,674 puanda bulunuyor.

Yaşanan gelişmelerle beraber Euro/dolar paritesi 3 yılın n yüksek seviyesine ulaştı. Euro/Dolar 1,14091 seviyesine yükseldi.