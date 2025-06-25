Ticaret savaşlarındaki anlaşmazlık yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, "2 Nisan'ı Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdikten sonra ülkelere gümrük tarifelerini sıralamıştı. Daha sonra bu vergi oranlarını düşürerek 9 Temmuz'a kadar rafa kaldırdığını dile getirdi.

Trump AB mallarına yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, fakat müzakerelere zaman tanımak için 8 Temmuz'a kadar bu oranı yüzde 10'a düşürmüştü.

Avrupa Birliği, Trump’ın beklendiği gibi AB mallarına baz vergi uygulamasını başlatması durumunda, Boeing uçakları da dahil olmak üzere ABD’den ithal edilen ürünlere misilleme gümrük vergileri uygulamayı planlıyor.

Avrupa Birliği’nin sanayi stratejisinin başındaki isim olan Stephane Sejourne, Bloomberg News’e verdiği açıklamada, “ABD asimetrik bir anlaşmada ısrar ederse, bazı kilit sektörlerde misilleme yapıp dengeyi yeniden sağlamamız gerekecek” dedi. Sejourne, “müzakereler sonucu yüzde 10’luk gümrük vergisinin devam etmesi” halinde da misilleme yapılacağını söyledi.

AB yetkilileri ticaret müzakereleri sonuçlansa dahi ABD’nin temel tarife oranını yürürlükte tutmasını bekliyor. Ticaret görüşmelerini yürüten Avrupa Komisyonu bugüne kadar misillemeye dair bir işaret vermemişti.

AB, ABD’nin 9 Temmuz’da neredeyse tüm ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50’ye çıkarmadan önce bir anlaşmaya varmak istiyor. AB tahminleri gümrük vergilerinin ABD’ye ihracatının yüzde 70’ini oluşturan 439 milyar dolar değerindeki ürünü kapsadığını tahmin ediyor.