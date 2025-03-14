ABD merkezli yatırım devi BlackRock'ın, Hong Kong merkezli CK Hutchison'a ait limanları satın almasına Çin'den sert tepki geldi. Çin yönetimine yakın Ta Kung Pao gazetesi, CK Hutchison'ın satışı durdurması gerektiğini belirten sert ifadeler yayınladı.

Yazıda, "Bazıları bunun omurgasız, biyatkar ve yalnızca aç gözlülükle yapılan bir davranış olduğunu söylüyor. ABD, bu anlaşmayı zorlamak için alçakça yöntemlere başvurdu," ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yorumun, Pekin’in Hong Kong İşleri Ofisi tarafından tekrar paylaşılması piyasalarda endişeleri artırdı. Çin'in resmi makamları, CK Hutchison'ın satış kararını gözden geçirerek, "Hangi pozisyonu ve tarafı seçmeleri gerektiği konusunda iki kez düşünmelerini" istedi.

HİSSELER ANINDA DÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından CK Hutchison hisseleri Cuma günü yüzde 20 oranında değer kaybetti. Morningstar kıdemli analisti Dan Baker, düşüşün anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik kaygılardan kaynaklandığını ancak bu tepkinin aşırı olabileceğini ifade etti.

CK Hutchison, anlaşmanın duyurulduğu geçtiğimiz hafta yüzde 20 oranında değer kazanmıştı. Şirket gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’si İngiltere ve Avrupa'dan elde edilirken, Çin ve Hong Kong'un gelirlerdeki payı yaklaşık yüzde 14 düzeyinde kalıyor.

BlackRock CEO’su Larry Fink'in satın alma için ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bizzak görüşerek desteğini aldığı belirtiliyor.

Satışın gerçekleşmesi durumunda BlackRock, Panama dahil Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Avustralya'daki stratejik limanları kontrol edecek.

TİCARET SAVAŞLARININ CİLVESİ

CK Hutchison Holding, merkezi Hong Kong'da bulunan ve 2015 yılında Cheung Kong Holdings ile Hutchison Whampoa'nın birleşmesiyle oluşan çok uluslu bir şirketler topluluğu. Şirket, limanlar ve ilgili hizmetler, perakende, altyapı ve telekomünikasyon gibi dört ana iş kolunda faaliyet göstermekte.

Özel bir komünizm ile yürütülen anakara Çin'de "özerk ticari bölge" olarak öne çıkan Hong Kong, iç işlerinde kağıt üzerinde Çin hükümetine bağlı olmasa da büyük oranda Çin'in kontrolü altında. Özerk ticari bölge, Çin'in dünyaya açılan kapısı göreve görmekte.

Hong Kong bazlı bir şirketin, ABD'nin Panama hedefine hizmet eden bir karar alması, Çin hükümeti son derece öfkelendirmiş durumda.

Çin'deki bir çok şirket, Çin hükümetinin bir uzantısı olarak görülmekte ve bu şirketlere yasalar bu düşüncüyle şekliyle uygulanmakta. Hong Kong şirketlerine biraz daha esneklik tanınsa da, CK Hutchison Holding'in Panama kararı Çin için kabul edilebilir değil.