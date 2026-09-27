Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Esra Erol, sunuculuk kariyerinin yanı sıra ticaret hayatına da adım attı. Yoğun yayın temposunu sürdüren Erol, bu kez kız kardeşleri Bihter ve Eda Erol ile birlikte yeni bir iş girişimine imza attı.

Üç kız kardeşin ortaklaşa açtığı mağazanın adresi ise Forum İstanbul oldu. Giyim sektöründeki bu yeni girişimin açılışına ünlü isimler de katılırken, markanın geçmişte Hande Erçel'in reklam yüzü olması da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

ÜÇ KIZ KARDEŞ ORTAKLAŞA MAĞAZA AÇTI

Esra Erol, Bihter Erol ve Eda Erol kardeşler, ticarete birlikte atıldı. Üç kardeşin ortak girişimiyle açılan mağaza, giyim sektöründe faaliyet gösterecek.

Yeni mağazanın kapılarını Forum İstanbul'da açan Erol kardeşler, böylece televizyon ve medya dünyasının ardından ticarette de birlikte ilerleme kararı aldı.

HANDE ERÇEL DE MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLMUŞTU

Erol kardeşlerin mağazasını açtığı markanın daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel'i reklam yüzü olarak tercih ettiği öğrenildi.

Mağazanın açılışında Esra Erol ve kız kardeşlerinin yanı sıra çeşitli ünlü isimler de yer aldı.

BERGÜZAR KOREL'DEN ARKADAŞINA DESTEK

Esra Erol'un yeni mağazasının açılışına yakın arkadaşı Bergüzar Korel de destek verdi.

Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erol'u kutlayarak, “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim” ifadelerini kullandı.

Esra Erol böylece ekranlardaki kariyerinin yanında iki kız kardeşiyle birlikte yeni bir ticari girişime de adım atmış oldu.