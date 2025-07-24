Son dönemde konkordatolarla öne çıkan, ihracatta eksi yazan hazır giyim sektöründe yaşanan daralma, İstanbul’da ticaretin kalbi konumundaki Laleli ve Osmanbey’e de yansıdı. Pandemi döneminde yaklaşık 7 milyar dolarlık, pandemi sonrası toparlanma döneminde ise yaklaşık 3 milyar dolarlık iş hacminin döndüğü Laleli’de dükkanlara kiralık ve satılık tabelaları asılmaya başlandı.

KAPATIP GİDİYORLAR

Özellikle yüksek kira fiyatlarından şikayet eden iş yeri sahiplerinin Merter’e doğru yöneldiği belirtilirken, Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin büyük olduğunu kaydeden Osmanbey’deki firmalar ise durumu “Büyük kriz var” sözleri ile özetledi. Laleli Bölgesi’nde görüştüğümüz bir iş yeri sahibi firmaların küçülmeye gittiğini bölgede daha önce 3 şubesi olanların şube sayısını 2’ye ya da 1’e indirdiğini kaydetti.

İŞLER KESAT

İşi tamamen bırakanların sayısının da fazla olduğunu aktaran iş yeri sahibi, daha uygun kira nedeniyle Merter’in tercih edildiğini işlerin ise oldukça durgun olduğunu aktardı. Bir başka iş yeri sahibi ise kiraların firmaları çok zorladığını söyleyerek kapatıp gitmeyi tercih ettiklerini aktardı. İş yeri sahibi bu durumu, “Eskiden buralarda köşede olan hiçbir binayı boş göremezdiniz. Şimdi ya kapatıp Merter’e gidiyorlar ya da kapatıp bir depo tutup internet üzerinden satış yapmaya çalışıyorlar” diye özetledi. Savaşla birlikte işlerin büyük bir durgunluğa sürüklendiğini aktaran iş yeri sahibi işlerin pandemi sonrası döneme göre yüzde 70-80 düştüğünü söyledi.

İşlerin oldukça durgun olduğunu kaydeden Osmanbey’deki iş yeri sahibi “Büyük kriz var. İş yok. Herkes çekiliyor piyasadan” dedi.

‘Bu yıl iyice dibe battık’

Laleli’ye benzer bir durumun yaşandığı, ancak kiralık ve satılık dükkan sayısının daha az olduğunu gözlemlediğimiz Osmanbey’de de iş yerleri durgunluktan şikayetçi. Bir iş yeri sahibi “İşler yok, durgun. 2 dükkanı olan teke indiriyor 10 çalışanı olan 2-3’e indiriyor herkes işçi çıkarıyor. İşi bırakıp kapatıp giden de var. Eskiden işler iyiyken kiralar yüksekti. Ama şimdi kimse 4-5 bin dolar kira veremez. Kiralar şu anda 1-2 bin dolar seviyesinde” diye konuştu. Savaş öncesi en azından geçinecek kadar para kazandıklarını kaydeden iş yeri sahibi “Bu yıl iyice dibe battık” dedi.

‘Bu kriz öncekilere benzemiyor’

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe örgütlü Öz-İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, geçmiş yıllardakilerle karşılaştırılmayacak ölçüde ağır bir kriz yaşandığını söyledi. Tehlikeli bir sürece girildiğini anlatan Ay, tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinde son bir yılda 2 bin 960 iş yerinin kapandığını, 67 bin 528 kişinin de işini kaybettiğini bildirdi. Başkan Ay, 2022’den bu yana ise yok olan iş yeri sayısının 7 bin 805’e, istihdam kaybının da 315 bin 107 kişiye ulaştığını ifade etti. Erdoğan SÜZER/SÖZCÜ