Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. 15 Nisan'a kadar devam edecek uygulama kapsamında kış lastiği taktırmayan ticari araçlara 6 bin lira ceza uygulanacak.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında tüm ticari araçların bu tarihler arasında kış lastiği kullanmak zorunda olduğunu hatırlattı. Özel otomobiller için yasal zorunluluk bulunmadığını belirten Yiğiner, bu araçlarda da güvenlik için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Başta taşımacılık sektöründeki ulaşım esnafı olmak üzere tüm sürücülerin kış hazırlıklarını zamanında tamamlaması gerektiğini vurgulayan Yiğiner, zorunluluğa rağmen araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacağını söyledi.

KAR YAĞIŞINI BEKLEMEYİN

Yiğiner, kış lastiklerinin yalnızca karlı havalarda değil, düşük sıcaklıklarda da sürüş güvenliğine katkı sağladığını belirterek, "Kış lastiği kullanımı yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda can ve mal güvenliğimiz açısından hayati önem taşıyan bir tedbirdir." dedi.

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle standart yaz lastiklerinin yol tutuş performansının olumsuz etkilenebildiğini anlatan Yiğiner, kış lastiklerinin özel kauçuk yapıları sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruduğunu, daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sağladığını ifade etti. Sürücülere, mevsime uygun lastik kullanmak için kar yağışını beklememeleri çağrısında bulundu.

BAKIM VE EKİPMAN UYARISI

Yiğiner, araçların motor yağı, akü, fren sistemi, silecekler, klima ve kalorifer sistemi ile aydınlatma ve sinyal donanımlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Araçlarda ilk yardım çantası, trafik ikaz işareti, çekme halatı ve ihtiyaç duyulabilecek zincir gibi ekipmanların bulundurulmasını tavsiye eden Yiğiner, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin hava ve yol durumunu önceden kontrol etmeleri ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.