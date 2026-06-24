TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni yasa ile Emniyet Teşkilatı’nın kadro yapısından internet haber sitelerine yönelik resmi ilan kriterlerine, ticari plaka satışlarından elde edilen kazançların vergilendirilmesine kadar birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirildi.

EMNİYETTE RÜTBE KADROLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Yasa kapsamında Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik yapılarak amir sınıfındaki kadro oranları güncellendi. Teşkilatın yönetim kapasitesini güçlendirmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla belirlenen yeni oranlara göre; birinci sınıf emniyet müdürü kadroları 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü 10 binde 90 ve dördüncü sınıf emniyet müdürü 10 binde 100 olarak düzenlendi.

Ayrıca emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320 ve komiser yardımcısı için 10 binde 330 oranı belirlendi. Daha önce uygulanan geçici madde ise yürürlükten kaldırıldı.

SAĞLIK NEDENİYLE GÖREVDEN AYRILANLARA YENİ BAŞVURU HAKKI

Düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarından sağlık şartları nedeniyle ilişiği kesilen, daha sonra yargı kararıyla mezun sayılan ve polis olarak göreve başladıktan sonra yeniden sağlık gerekçesiyle memuriyetle ilişiği kesilen kişilere yeni bir hak tanındı.

Bu durumdaki kişiler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda durumlarına uygun kadrolara atanabilecek.

ORMAN ALANLARI VE TAKSİCİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle devlete ait engelli, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü açıldı.

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikle ise taksi taşımacılığı yapan ve hasılatını elektronik sistem yerine taksi mali cihazı aracılığıyla belgeleyen mükelleflere, talep etmeleri halinde tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilme imkânı getirildi.

Bunun yanında, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yasanın yürürlüğe girmesinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş ve minibüs plakalarını devretmeleri sonucu elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak.

İNTERNET HABER SİTELERİ İÇİN RESMİ İLAN KRİTERLERİ NETLEŞTİ

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’da yapılan değişiklikle internet haber siteleri de resmi ilan sistemine ilişkin düzenlemelerin kapsamına dahil edildi.

Resmi ilan yayımlayabilecek internet haber sitelerinin taşıması gereken haber sayısı, içerik üretimi, çalışan kadrosu, okuyucu sayısı ve asgari yayın süresi gibi kriterler Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenecek.

Kurallara aykırı davranan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ise ihlalin niteliği ve süresine göre bir ila on gün arasında resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza süreleri kademeli olarak artırılacak. İhlalin bir aydan uzun sürmesi durumunda uygulanacak ceza iki katına çıkarılabilecek ancak tek seferde verilebilecek toplam ceza süresi 60 günü geçemeyecek. Kurum kararlarına karşı idari yargıya başvuru yolu açık olacak.

Yasanın kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, gündemde başka konu bulunmadığını belirterek Genel Kurul birleşimini kapattı. Meclis, çalışmalarına 30 Haziran 2026 Salı günü saat 15.00’te devam edecek.