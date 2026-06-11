Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı köklü kuruluşlardan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yarış dünyasının merakla beklediği dev bir satış için düğmeye bastı. İşletme tarafından özenle yetiştirilen ve geleceğin şampiyon adayları olarak gösterilen 60 baş safkan Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı, hipodromlarda ve yetiştiriciler arasında büyük bir hareketliliğe yol açtı.

GELECEĞİN YARIŞÇILARI AÇIK ARTIRMADA

Yarış camiasının kalitesini ve genetik mirasını korumak adına büyük önem taşıyan bu ihalede, Sultansuyu Tarım İşletmesinin titiz çalışmalarıyla büyütülen 30 baş dişi ve 30 baş erkek olmak üzere toplam 60 safkan Arap koşu tayı podyuma çıkacak. Soy kütükleri ve fiziksel performans potansiyelleriyle dikkat çeken tayların satışı, şeffaflık ilkesi gereği tek tek açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sektör temsilcileri, bu tayların önümüzdeki yıllarda pistlerde önemli başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

DEV İHALE 30 HAZİRAN'DA KARACABEY'DE YAPILACAK

Yarış dünyasının önde gelen isimlerini, ekürileri ve yetiştiricileri bir araya getirecek olan dev ihale, 30 Haziran günü saat 13.00'te Bursa'da bulunan Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilecek. Podyuma çıkacak her bir safkan için rekabetin yüksek olması beklenirken, ihaleye katılım şartları da netleşti. Buna göre, ihaleye iştirak edecek isteklilerden tay başına geçici teminat bedeli olarak 100 bin Türk Lirası tahsil edilecek.

ŞARTNAMELER ERİŞİME AÇILDI

Girişimcilerin ve at sahiplerinin ihaleye katılım sürecinde mağduriyet yaşamaması adına idari ve teknik şartnameler de paylaşıldı. Söz konusu ihaleye ilişkin tüm detayları içeren şartname metnine; TİGEM'in resmi internet adresi üzerinden, Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ya da ihalenin fiziki olarak yapılacağı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.

Yarış otoriteleri, TİGEM tarafından gerçekleştirilen bu tür satışların hem safkan Arap atı ırkının korunması hem de Türkiye’deki atçılık sektörünün ekonomik hacminin büyütülmesi açısından kritik bir rol oynadığına dikkat çekiyor.