Siber saldırganlar artık kapınızı çalmak yerine, günlük alışkanlıklarınızın arasına gizlenmiş tuzaklar kuruyor. Bu tuzakları fark edemeyip telefonlarımızın virüslere teslim olmasına sebebiyet verebiliyoruz.

BEDAVA UYGULAMA VE OYUNLARA YÖNELMEK

Uygulama mağazalarında ücretli olan bir oyunu veya özelliği "pro", "full" ya da "mod" adı altında internetten indirmek, virüslere davetiye çıkarmanın en kısa yoludur. Bu tür dosyaların içine gizlenen casus yazılımlar, siz oyuna başladığınız anda arka planda banka şifrelerinizi kopyalamaya başlar.

GELEN HER BAĞLANTIYA TIKLAMAK

"Tebrikler, hediye kazandınız!", "Kargonuz teslim edilemedi, kontrol edin" veya "Hesabınız askıya alındı" gibi mesajlar dijital dünyanın en eski oltalarıdır. Merakınıza yenik düşüp bu linklere tıklamak, saniyeler içinde telefonunuza kötü amaçlı yazılım (malware) sızmasına neden olabilir.

GÜNCELLEMELERİ ERTELEMEK

Sistem güncellemeleri sadece telefonunuza yeni özellikler getirmez; aynı zamanda hackerların keşfettiği güvenlik açıklarını kapatır. "Şimdi uğraşamam" diyerek ertelediğiniz her güncelleme, dijital kalenizde açık bırakılmış bir pencere gibidir.

HERKESE AÇIK Wİ-Fİ AĞLARINI KULLANMAK

Kafelerde, havalimanlarında veya parklarda bulduğunuz şifresiz Wi-Fi ağları çok cazip görünebilir. Ancak bu ağlar, verilerinizin havada uçuştuğu ve kötü niyetli kişilerin bu verileri kolayca "avlayabildiği" alanlardır. Şifresiz bir ağa bağlıyken bankacılık işlemi yapmak, cüzdanınızı kalabalık bir meydanda açık bırakmakla eşdeğerdir

GÖZÜ KAPALI İZİN VERMEK

Bir fener uygulamasının neden rehberinize, mesajlarınıza veya konumunuza erişmek istediğini hiç düşündünüz mü? Çoğu kullanıcı, uygulamayı bir an önce kullanmak için tüm izinleri "kabul et" diyerek geçer. Oysa bu izinler, kötü amaçlı bir uygulamanın tüm özel hayatınıza sızmasına olanak tanır.